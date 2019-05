Chavirement d'une pirogue à Ziguinchor : Le bilan s’alourdit à 5 morts et 3 disparus

Le chavirement d’une pirogue survenu ce dimanche à Enampore dans l’arrondissement de Nyassia, département d’Oussouye, s’est alourdit à cinq (5) morts. Trois personnes d’une même famille sont également portées disparues. Un procédant bilan fait état de 3 mort, plusieurs blessés et des disparus.

Pour rappel, le drame s’est produit dans les eaux du fleuve Casamance aux environs de 17 heures ce dimanche. L’embarcation avait à son bord plus d’une trentaine de personnes venues assister à une cérémonie familiale. Ces personnes devaient rallier le pont de Gnanbalang où elles devaient prendre un véhicule pour aller à Ziguinchor. La surcharge serait la cause de l’accident à laquelle s’ajoute l’absence de gilets de sauvetages.



