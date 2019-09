Chavirement de pirogue : Un agent des Eaux et Forêts parmi les morts

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

Un des agents des Eaux et Forêts en charge de la surveillance des îles de la Madeleine, figure parmi les personnes qui ont perdu la vie dans le chavirement de pirogue hier soir, à l'Ouest des côtes de Dakar. L’information a été donnée par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, qui n’a toutefois pas donné son identité. Abdou Karim Sall ajoute que le corps du défunt béret vert, est le dernier à être sorti de l’eau.



Il fait partie des éléments qui assurent la traversée aux excursionnistes entre les îles et le continent.



Pour rappel, la pirogue avec à son bord près de 40 personnes, a chaviré lors de son retour sur le continent. Un bilan fait état de 4 morts (des Sénégalais) et de 35 rescapés dont 24 Sénégalais et 6 Français.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos