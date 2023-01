Cheds / Rentrée académique 2022-2023 : Me Sidiki Kaba expose l’importance de la formation Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba a présidé, ce jeudi, la rentrée académique des auditeurs de la promotion 2022-2023, sur les questions sécuritaires, dispensées par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS). Une occasion pour Me Sidiki Kaba, de revenir sur l’importance de cette formation permettant au Sénégal de disposer de cadres nationaux dans les domaines sécuritaires.

‘’ Nous avons présidé la rentrée académique qui doit consacrer, en ce qui concerne les auditeurs de la promotion 2022-2023, une formation qui leur permettra d’avoir le diplôme que la promotion 2021-2022 a pu obtenir avec brio. Ces formations permettront, durant 10 mois, aux bénéficiaires d’appréhender les grandes questions de sécurité.



L’environnement sécuritaire dans notre sous-région est volatile et il importe que nous ayons, à la fois, des hommes et des femmes d’horizon divers dans le cadre d’une formation multidimensionnelle, qui puissent apporter leur rapport et leur réflexion après une formation pointue aux questions qui sont aujourd’hui de vrais enjeux, dont les menaces qui sont à la fois classiques et asymétriques ’’, souligné le ministre.



Évoquant la fragilité de la sécurité dans la sous-région sahelo-sahelienne, Me Sidiki Kaba a assuré que la capacitation des civils et des militaires d’une formation pointue dans le domaine de la sécurité, ouvre ses perspectives au service de la paix. Pour lui, la seule réponse militaire ne suffit pas face aux nombreuses menaces qui guettent le continent. Le domaine de la sécurité, un domaine qui est devenu dangereux, géostratégique et très important.



La situation sécuritaire – de la région sahélo-sahélienne -est devenue une des principales préoccupations des populations et des pays. " Cette formation ouvre des perspectives au service de la paix et de la sécurité. Les réponses que nous devons apporter vont au-delà des actions militaires. C’est la raison des programmes de masters déroulés au niveau du Centre des hautes études de défense et de sécurité ", a-t-il expliqué.



A retenir que quelque 45 récipiendaires du Master en sécurité nationale (MSN) et du Master défense sécurité et paix (MDSP) de la promotion 2021-2022, ont reçu leurs diplômes.



