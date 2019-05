Chef de Cabinet du Président de la République : Mame Mbaye Niang a bel et bien été nommé Cette fois, c'est officiel ! Mame Mbaye Niang a été bel et bien été nommé Chef de Cabinet du président de la République en lieu et place de Moustapha Diakhaté. Une information qui avait été ébruitée depuis début avril, mais qui n'a jamais été officiellement confirmée par décret, renseigne le journal "Kritik" dans sa livraison du jour.

