Chef de cabinet politique du Président Macky Sall: Mame Mbaye Niang remplace Moustapha Diakhaté

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2019 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|



Mame Mbaye Niang ne fait plus partie du gouvernement, formé dimanche dernier, avec une équipe de 32 ministres et trois secrétaires d’Etat. L’ancien ministre du Tourisme qui a cédé son poste à Alioune Sarr, migre vers le Palais de la République. Il a été nommé par le chef de l’Etat ministre et chef de Cabinet politique du président de la République, renseigne la RFM. Il remplace ce poste Moustapha Diakhaté.



Ce dernier qui avait succédé à Mahmoud Saleh, occupait ce poste depuis le remaniement intervenu aux lendemains des Législatives de 2017. Défenseur attitré du couple présidentiel, Mame Mbaye Niang également ancien ministre de la Jeunesse, a été éclaboussé par un scandale de détournement de 52 milliards du Programme de développement agricole (Prodac). Il avait annoncé sa démission avant de revenir sur sa décision à la suite d’une médiation du Président Macky Sall.









Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos