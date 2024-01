Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly « Macky Sall m’a écarté parce que... »

Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a rappliqué au Conseil constitutionnel ce mardi 02 janvier 2024 pour déverser sa colère sur Macky SALL et son régime qu’il accuse de combattre Touba et tous les familles religieuses. Il a contesté les motifs évoqués par la Commission de contrôle des parrainages et dénoncé une manipulation du fichier électoral pour exclure des électeurs dans les zones défavorables au régime en place.



PressAfrik

