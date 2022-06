Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, poursuivi pour flagrant délit, est placé en garde à vue après son audition

Il est retenu contre lui les chefs d'accusation suivants : Diffusion de fausses nouvelles, diffamation et offense au chef de l'État. Le député sera déféré ce vendredi au parquet révèle son Avocat.



Selon Me Abdou Dialy KANE, son client risque de voir son immunité parlementaire être levée vu la gravité de la charge pour laquelle il a été arrêté hier dans l'après midi.



Pour rappel, le député était entendu par les enquêteurs à cause de certains propos tenus mardi 8 juin en direction du Président lors du rassemblement organisé par la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) à la place de la Nation,