Cheikh Abdou Ndiaye viré de la Délégation au pèlerinage

Lundi 1 Avril 2019

Il a payé pour son engagement politique aux côtés de Me Madické Niang. Le Délégué Général au pèlerinage aux lieux saints de l’Islam, Abdou Aziz Kébé a convoqué hier, Cheikh Abdou Ndiaye, chargé des affaires administratives et financières de la Délégation au pèlerinage et coordinateur régional de Louga de Madické2019, pour lui signifier que sur instructions du Premier ministre, il doit cesser immédiatement ses fonctions, prendre ses affaires et libérer son bureau.



Une mesure jugée grave par les proches du concerné, puisqu’elle intervient en pleine période de préparation du pèlerinage.















L'As

