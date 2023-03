Cheikh Aguibou Soumaré en garde à vue : Mimi Touré, solidaire, exige sa libération A travers un Tweet, Mimi Touré, elle aussi ancienne premier ministre et aujourd’hui farouche opposant de Macky Sall, a exprimé sa solidarité et sa compassion à l’ancien Premier ministre Cheikh Aguibou Soumaré. Elle exige sa libération. Voici son message.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2023 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

J’exprime ma solidarité et compassion au Premier ministre Cheikh Aguibou Soumaré. Sa mise en garde à vue est excessive et relève d’une volonté expresse d’humiliation. Ceci n’honore pas notre Démocratie et il doit être libéré au plus vite.

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook