Cheikh Ahmed Tidiane Bâ : Le parcours d’un serviteur exemplaire du Sénégal, un retraité mais pas un homme du passé Alors qu’il prend sa retraite, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ laisse derrière lui, un héritage indélébile dans l’administration sénégalaise. Énarque d’exception, fin stratège et homme d’action, il s’est illustré par sa capacité à mobiliser des équipes et à atteindre des objectifs ambitieux. Homme de principes, même en politique où il a été souvent attaqué, Cheikh Bâ n’a jamais répondu par l’agressivité. Cette posture, empreinte de sagesse et de dignité, lui permet de partir la tête haute, salué par ses pairs, amis et collaborateurs.



Un parcours exceptionnel : du Prytanée militaire à la DGID

Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, originaire de la Médina, a brillé dès son jeune âge. Lauréat du premier prix du Concours général de philosophie en 1984, il intègre le Prytanée militaire de Saint-Louis, où il obtient son Bac série C, avec mention "Assez Bien". Après une maîtrise en Sciences économiques à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) en 1989, il est admis au prestigieux concours de l’École Nationale d’Administration (ENA), ouvrant la voie à une carrière administrative remarquable.



Son entrée en 1992 dans l’administration fiscale, marque le début d’une ascension fulgurante. Successivement, il occupe des postes stratégiques, devenant Chef de l’Inspection 8 de Dakar Plateau, puis Chef du Bureau de la Fiscalité du Centre des Grandes Entreprises. Sa vision et son engagement le propulsent au poste de Directeur du Recouvrement en 2012, puis Directeur des Services Fiscaux Spécialisés, avant d’être nommé Directeur Général des Impôts et Domaines (DGID) en 2014.



Des résultats impressionnants à la DGID

Sous sa direction, la DGID connaît une progression spectaculaire, passant de 800 milliards FCfa de recettes fiscales en 2013, à plus de 1 200 milliards en 2017. Sa gestion a été marquée par l’innovation et la performance, établissant de nouveaux standards dans la mobilisation des ressources pour le Sénégal.



Un homme de cœur et de principes

Selon ses collaborateurs à la CDC et à la DGID, Cheikh Bâ est un homme humble, dévoué et sans méchanceté. Sa capacité à fédérer et à coacher les jeunes talents, témoigne de sa générosité et de son engagement envers le Sénégal. Bien qu’il prenne officiellement sa retraite, il reste prêt à servir son pays, mettant son expertise à disposition, pour accompagner la nouvelle génération de leaders.



Un retraité, mais pas un homme du passé

Malgré son départ à la retraite, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ ne montre aucun signe de ralentissement. Sportif et toujours dynamique, il conserve une aura de jeunesse qui inspire confiance et respect. Son expérience et sa clairvoyance demeurent précieuses pour un gouvernement qui mise sur la relève, qu’il a lui-même contribué à former. C'est un homme disponible il peut servir le Président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.



Cheikh Ahmed Tidiane Bâ s’en va, mais son empreinte reste. Collaborateurs, amis et observateurs, unanimes, saluent un homme de principes, dont la carrière est une véritable leçon de vie et de service au Sénégal.













“Chaque fin est un nouveau commencement.” – Sénèque



Ce 5 décembre, je me tiens au seuil d’un double passage : celui du temps qui m’offre une année de plus, et celui de la vie professionnelle, qui m’invite à poser la plume pour entamer une nouvelle histoire.



Après des décennies de service, riches en défis et en accomplissements, je quitte la scène active pour découvrir de nouveaux horizons. Si le travail fut mon champ de bataille, vous, mes collègues, amis, et proches, avez été les compagnons précieux de cette odyssée.



À mes anciens collaborateurs de la DGID, de la CDC et de LBA, je dis comme le proverbe africain : “Le chemin a été long, mais à plusieurs, les pas étaient devenus légers.”



Merci pour votre dévouement, votre talent et votre fraternité, qui ont fait de chaque jour un enrichissement mutuel, au service exclusif de notre cher Sénégal.



Je rends un hommage tout particulier à mes défunts parents, dont l’amour et les valeurs continuent d’éclairer mes pas. À mon épouse, fidèle étoile de ma vie, à mes enfants, sources infinies de fierté, et à tous mes amis. Vous êtes mon trésor inestimable.



“Le passé nous forge, le présent nous éclaire, et l’avenir nous appelle.” a dit Victor Hugo



Aujourd’hui, je ne quitte rien, je transmets. Je ne ralentis pas, je réoriente mes pas.



Ce départ à la retraite n’est qu’un autre voyage, où chaque lever de soleil portera la promesse de nouveaux rêves.



Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et votre bienveillance. Que cette étape soit le prélude d’une vie encore plus épanouie, dans la sérénité et la gratitude grâce à vos prières et votre affection.



Je ne pourrai sûrement pas répondre aux nombreux messages qui me parviennent déjà et qui me parviendront mais sachez aussi, chacun, chacune, que vous êtes tous et toutes dans mon cœur et que mon merci est infini.



(des dizaines d’années séparent ces deux photos et ces deux barbes….ainsi va la vie…)

