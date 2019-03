Cheikh Aliou Bèye : « ce scrutin n’est pas sincère et ni transparent »

Apres la publication hier, des résultats provisoires issus de l’élection présidentielle du 24 février dernier, le représentant de la coalition Sonko président, Cheikh Aliou Bèye a soutenu que le scrutin n’est pas sincère. « Au vu des faits réels qui se sont produits, ce scrutin n’est ni sincère ni transparent. Sur tous les PV qui sont arrivés au niveau du tribunal, les suffrages exprimés et le nombre de bulletins trouvés dans les urnes ne sont pas conformes. Il faut que les sénégalais soient au courant de ce qui s’est passé. En Europe du Sud où nous les avons battu, les PV ne sont pas arrivés. Il y’a des PV qui ne sont même pas intégrés dans les chiffres qu’ils ont donnés.



A Matam, le nombre de votants dépassent de loin le nombre d’inscrits. Il y a des bureaux de vote où aucun mandataire n’a signé de PV. Ici, nous avons traité des dossiers dans des conditions très difficiles. Nous allons montrer à la face du monde que ces résultats ne sont pas fiables», a déclaré Cheikh aliou.



Walfquotidien

