Cheikh Amar: "Il y a quelques ministres qui se sentent pas à l'aise et qui disent, "il nous reste un an maximum donc ..." "Il y a quelques ministres qui se sentent pas à l'aise et qui disent, " il nous reste un an maximum, donc on bouffe le maximum et on s'en va". C'est ça le problème", a dénoncé Cheikh Amar, face à la presse. A l'en croire, ce sont ces ministres-là qui essaient de créer des hommes d'affaires et cela nuit à l'agriculture, qui est quelque chose de très sérieux. "L'agriculture s'apprend", cogne-t-il...

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Novembre 2022 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé