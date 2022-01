Cheikh Bâ battu par Bamba Fall : «Messi» ne sera pas le "Ballon d’or 2022" des Locales de la Médina

Hélas, l’attente de ses partisans s’est dissipée comme beurre au soleil. Les résultats de la Commission départementale de recensement des votes donnent le maire sortant vainqueur, avec 9414 voix contre 8356 pour son adversaire.



Finalement, le messie tant attendu n’est pas venu. La désillusion et la déception sont aujourd’hui les sentiments les mieux partagés pour lui, ses militants et sympathisants. Pourtant, ses supporteurs croyaient à l’exploit.





Au soir du 23 janvier, ils ont jubilé dans les rues de la Médina. C’est une défaite amère qui sera forcément difficile à avaler. Depuis des années, Cheikh Bâ s’est investi sur le terrain en mobilisant femmes et jeunes avec ses moyens.



Durant la campagne électorale, avec les nombreuses foules qui accompagnaient ses caravanes, beaucoup d’observateurs le donnaient favori. Mais la réalité des urnes a montré tout autre. Bamba Fall reste maître de la Médina pour les 5 prochaines années. Pour Messi, il faudra peut-être s’entraîner encore. Pour être d’attaque à la prochaine compétition.

Le Quotidien