Cheikh Bamba Dièye : «Le Conseil constitutionnel ne me surprend pas…" Pour Cheikh Bamba Dièye, leader du Fsd/Bj et député faisant partie de ceux qui ont déposé le recours en annulation de la loi sur le parrainage, la décision des sept (07) de se déclarer incompétent pour statuer, n’est pas une surprise. Toutefois, le député ne semble pas vaincu par cette décision. « Nous n’allons pas abdiquer. Et toutes les voies de recours seront à notre portée… », promet-il dans une déclaration rendue publique.



" Le Conseil constitutionnel ne surprend personne. Mais ce qui est dommage est que, lorsque des citoyens font recours à une juridiction supérieure, surtout lorsqu’ils ont l’intime conviction qu’ils ont le droit avec eux et que, de tradition, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Alors que cette situation devrait pouvoir équilibrer la démocratie et permettre l’exercice libre de la justice.



En tout cas, moi et beaucoup de personnes dans la classe politique comme dans la société sénégalaise, ne sommes absolument pas surpris de cet état de fait et des comportements de ce Conseil constitutionnel. Mais, nous n’allons pas abdiquer. Et toutes les voies de recours seront à notre portée. Nous ne devrons négliger aucune chose.



Je l’avais dit au départ, en disant que nous devrons les faire sortir du confort dans lequel ils sont. Le confort du Conseil constitutionnel, c’est que ce sont des Sénégalais que personne ne connaît et qui pense arbitrairement à s’asseoir sur la République, sur les libertés, sur la démocratie, parce qu’en retour, personne ne pourra accrocher un visage à leur nom.



Il est temps pour que les gens puissent les débusquer et comprendre que ce sont des gens qui, dans l’ombre, travaillent pour Macky Sall et pas pour la République. Je crois que s’il y a un seul domaine sur lequel les membres du Conseil constitutionnel sont compétents, c’est là où ils ont aidé Macky Sall à asseoir sa forfaiture consistant à renier ses engagements. Ils l’ont conforté dans ses postures sur le référendum.



On ne les a jamais entendus se déclarer incompétents par rapport aux 5 millions ou aux salaires qui leur sont versés. Les actes de Macky Sall ne prospèrent dans notre paysque p arce qu’à différents niveaux de la République et des Institutions, il y a des gens qui oublient à qui ils sont redevables. Malheureusement, ils considèrent que c’est pour Macky Sall qu’ils travaillent ".







