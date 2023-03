Cheikh Bamba Dièye: " Nous risquons de payer le prix fort avec tout ce qui s'annonce..."

"Lorsqu’en 2012 nous faisions face, nous étions très loin d’imaginer que nos combats d’hier, seront nos luttes d’aujourd’hui. Les droits des citoyens sont bafoués au quotidien, la restriction des libertés individuelles devenue une règle et le calcul politique le juge du moment.



Cette longue journée caractérisée par des scènes de violences interminables sur quasiment toutes les grandes villes du pays montrent à suffisance la détermination des jeunes à ne pas se laisser faire et cela devrait servir de jauge pour le locataire du palais" a-t-il fait savoir.



Toujours selon le leader du FSD/BJ, "ce pays ne doit pas franchir le point de non retour qui inscrira les FDS et les citoyens dans un cercle vicieux de confrontations. Une justice à mille vitesses est la cause de tous nos problèmes, la déliquescence de l'état de droit et la ruine pour l'exercice de nos libertés. C'est le moment de la désescalade et le Président de la République est le premier interpellé" a dit Cheikh Bamba Dieye.



Adama Sall (Saint-Louis)