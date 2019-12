Cheikh Bamba Dièye : « on parlera de coup d’Etat et pas de troisième mandat pour Macky Sall », s'il tente le coup Le député Cheikh Bamba Dièye refuse de débattre sur un éventuel troisième mandat de l’actuel chef de l’Etat. Pour l’ex-maire de Saint-Louis, si Macky Sall s’aventure à briguer un 3ème mandat, ce sera un coup d’Etat qui aura une réaction à la dimension de la forfaiture.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 13:33 | | 3 commentaire(s)|

« Il n’y a aucune possibilité pour Macky Sall, ni pour quelqu’un d’autre d’avoir un troisième mandat. La constitution me suffit. Il n’y a pas débat sur le sujet. C’est du simple dilatoire. Le moment venu, si Macky Sall s’aventure à briguer un 3ème mandat, on parlera de coup d’Etat », a martelé Cheikh Bamba Dièye dans l’émission Grand Jury, ce dimanche, ajoutant qu’une telle forfaiture aura la réaction qu’elle mérite.

