Cheikh Bamba Dieye : « tout est calculé pour mettre sur la touche Khalifa Sall »

Dans un communiqué le FSD/BJ souligne que la révocation du maire de Dakar Khalifa Sall ne fait que suivre un agenda, déroulé depuis longtemps. Et, cela à un rythme qui abat des records. Selon le secrétariat national dudit parti, c’est une précipitation douteuse, un acharnement sans gêne et une véritable course contre la montre. « Tout est calculé pour mettre sur la touche celui que les Dakarois se sont librement, choisis comme maire en 2009. Celui qu'ils ont renouvelé leur confiance 5 années après », lance le secrétariat du parti.



« C’est un acte de plus dans ce processus de liquidation d'un adversaire politique, dont le seul tort est de nourrir des ambitions pour son peuple. Un adversaire, aujourd'hui, harcelé, humilié et, dont les droits les plus élémentaires sont piétinés avec la complicité d'une justice domestiquée et tatillonne. Rien ne saurait justifier ce complot et ces coups tordus contre le premier magistrat de la capitale, un homme qui a toujours fait la fierté de ce pays », souligne le secrétariat national du FSD/BJ dans un communiqué.



« Ni le désir ardent et incontrôlé d'un second mandat, ni le souhait d'une victoire hypothétique au premier tour, encore moins une volonté à peine cachée de perpétuer une dynastie aux abois, rien ne doit pouvoir aveugler au risque de faire de notre pays (si longtemps respecté) la risée du continent et du monde », ajoute-t-il.



L’As