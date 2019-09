Cheikh Bara Dolli, député: « La France a payé les salaires du mois d’août »

Le député Cheikh Bara Dolli s’est prononcé sur l'état financier du trésor sénégalais. Il considère que, c’est une catastrophe. Le trésor n’a pas pu payer les salaires du mois d'août. « Le Président Macron mette la main à la poche pour venir au secours des fonctionnaires sénégalais. On avait averti les Sénégalais de cette situation catastrophique qu’ils traversent après la réélection de Macky Sall.



Les caisses de l’Etat sont vides. Nous les députés, n’avons pas encore vu de salaires. Et, les salaires qui ont été payés l’ont été par la France », a-t-il dénoncé à l’occasion de la cérémonie officielle du Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké.



Le parlementaire a envoyé une pique pour soutenir que Macky et ses proches sont épargnés par la situation de crise financière du pays.



