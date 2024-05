Cheikh Bara Ndiaye ne lâche pas l'ancien ministre Thérèse Faye Diouf: "Elle possède plusieurs biens immobiliers et, est sur le point d’inaugurer un immeuble qui..."

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2024 à 11:50

Cheikh Bara Ndiaye ne lâche pas l’ancien ministre Thérèse Faye Diouf, malgré la plainte que cette dernière a annoncé le 9 mai dernier. Parlant d’enrichissement illicite, Cheikh Bara Ndiaye a enfoncé trois ténors de l’ancien régime.



Dans l’émission "Taku Show" de Walfadjiri, le chroniqueur est revenu avec de nouvelles révélations. « J’ai attendu la plainte de Thérèse toute la semaine, mais je ne l’ai pas encore vue. Peut-être qu’elle est occupée parce qu’elle vient d’avoir une coépouse… », a déclaré Cheikh Bara Ndiaye, relate "Senenews".



Cependant, Cheikh Bara Ndiaye « ne voit pas l’utilité de la plainte annoncée par l’ancien ministre puisque, dit-il, elle même a confirmé mes dires dans une sortie effectuée sur une chaîne YouTube ». Selon le chroniqueur, « l’ancienne Directrice générale du Fongip a accepté que la maison est la sienne et que c’est un prêt de la Banque de l’Habitat ».



Continuant son argumentaire, il révèle que l’ancien ministre possède plusieurs biens immobiliers. Mieux, ajoute-t-il, « Thérèse Faye est sur le point d’inaugurer un immeuble qui refuse la somme de 1 milliard de nos francs, si vendu ». Faut-il rappeler que l’ancienne ministre Thérèse Faye Diouf s’en est prise violemment au chroniqueur Cheikh Bara Ndiaye, connu pour ses critiques envers le régime précédent. L’ancienne Directrice générale du FONGIP avait qualifié le membre de la coalition Diomaye Président, de « mécontent et de menteur ».



Dans un autre post, Thérèse Faye Diouf a enfoncé le clou : « Tu veux la guerre, tu l’auras. Au lieu d’aller solutionner les problèmes des Sénégalais, tu passes tes journées dans les plateaux à salir des personnes » qui, dit-elle, ont servi la République, « avec dignité et abnégation ».

