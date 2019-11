Cheikh Diallo explique la chute du régime libéral : « il y a eu le grand âge du président, la trop forte présence du fils auprès du père… » Cheikh Diallo a analysé les raisons de la chute du président Wade en 2012 et l’incidence que la Génération du Concret, dont il était l’un des théoriciens et figure emblématique avec Karim Wade, ont pu avoir sur cette défaite.

« La Génération du concret a été une formidable expérience. Nous avions un rêve, nous voulions changer le monde », a dit d’emblée Cheikh Diallo dans l’émission "Grand Jury" de ce dimanche.



Toutefois, admet-t-il, parlant de la chute du l’ex président Wade, « le peuple en a décidé autrement en 2012 ».



Et Cheikh Diallo croit savoir les raisons de cette défaite, « il y a eu l’usure du pouvoir. Il y a eu le grand âge du président. Il y a eu aussi, la trop forte présence du fils auprès du père ».

