Cheikh Diba et le FMI en phase, pour une trajectoire économique durable et la réduction du coût de l’électricité

Lundi 7 Avril 2025

Dans le cadre des discussions en cours autour du nouveau partenariat entre le Sénégal et le Fonds Monétaire International (FMI), le Ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, a reçu en audience M. Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du FMI.



Cette rencontre marque une étape importante dans la consolidation des relations entre les deux institutions. Elle a permis de réaffirmer la volonté commune d’aboutir à la validation d’un nouveau programme économique et financier pour le Sénégal.



Le Ministre a souligné l’ambition des autorités sénégalaises de construire une trajectoire de redressement des finances publiques, durable et souveraine, au service de la stabilité macroéconomique et du mieux-être des populations.



Parmi les axes prioritaires évoqués : la réduction progressive du coût de l’électricité, élément essentiel pour alléger les charges des ménages, soutenir les entreprises et renforcer la compétitivité économique. Cette orientation s’inscrit dans un cadre plus large de réforme du secteur de l’énergie, couplée à une meilleure gestion des subventions et une rationalisation des dépenses publiques.



De son côté, le FMI a exprimé sa disposition à accompagner le Sénégal dans cette nouvelle phase, en appuyant des politiques économiques axées sur la rigueur, la transparence et l’équité sociale.



Ce partenariat renouvelé ouvre la voie à des engagements concrets pour améliorer les conditions de vie des citoyens, tout en assurant la soutenabilité des finances de l’État.



