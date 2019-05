Cheikh Dieng : « Les libertés restent au cœur des préoccupations du PDS »

Le PDS attend d’être officiellement invité au dialogue. Mais en attendant, son chargé des élections souligne la nécessité d’inscrire la question des libertés dans le menu de Macky Sall.



Joint par le quotidien "Le Quotidien" hier, le chargé des élections du PDS a déclaré : « nous attendons d’être officiellement saisis par rapport à ces questions avant que le parti ne se réunisse pour donner sa position. Mais les questions de libertés individuelles et collectives des citoyens restent au cœur des préoccupations du PDS, qui a toujours porté le flambeau pour l’approfondissement de ces libertés. »



Le menu du dialogue décidé par Macky Sall et ses alliés comporte le statut du chef de l’opposition, le mode d’élection du maire, l’application de la suppression du poste de Premier ministre.



