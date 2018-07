Cheikh Dieng ( Pds) : "Si Karim Wade et Khalifa Sall ne sont pas candidats, Macky Sall, non plus, ne sera pas candidat"

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Juillet 2018 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|

La section locale du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Djiddah Thiaroye Kao a tenu un méga meeting samedi dans la banlieue de Dakar, à l’initiative de Dr Cheikh Dieng, maire de la Commune, par ailleurs, chargé des élections du Pds.



L’ensemble des responsables du département de Pikine, le Comité directeur avec, à sa tête, le coordinateur Oumar Sarr, le Front national pour la résistance représenté par Decroix et Habib Sy et des mouvements de soutien ont marqué leur présence à cette rencontre d’où il a été surtout question des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall.



Les différents orateurs ont mis en garde le pouvoir en place contre toute idée d’écarter ces deux « mastodontes » de la course à la présidentielle de février 2019. Plus catégorique que ses camarades, Dr Cheikh a déclaré que Macky Sall ne passera pas une nuit au palais si Karim Wade n’est pas candidat. "Il (Macky Sall) peut utiliser la justice pour dire avec qui il veut se présenter à la présidentielle. Mais, qu’il se le tienne pour dit : si Karim Wade et Khalifa Sall ne sont candidats, lui, non plus, ne sera pas candidat", a-t-il averti.



Le Parti démocratique sénégalais et ses mouvements de soutien seront debout comme un seul homme pour lui faire face. Je pèse bien mes mots, car c’est le dernier avertissement que nous lui lançons. Qu’il n’entrave pas aux candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall. Nous attendons de lui également un processus électoral transparent, inclusif et équitable. Sinon il sera délogé du Palais présidentiel".



Il faut signaler que le meeting des libéraux a permis également d'enregistrer l'adhésion au PDS d'ex-militants APR.





