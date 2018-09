Cheikh Gueye : « C’est une opération de liquidation humaine »

Nullement ébranlé par cette décision, le Maire de Dieuppeul reste néanmoins surpris. « Ce qu’il faut dire et qui est surprenant, c’est la rapidité avec laquelle, le décret est sorti. Une décision de justice est rendue hier, un décret de révocation aujourd’hui, sur la base de décisions juridique du code des collectivités territoriales et du rapport du Ministre des Collectivités territoriales.



Cela veut dire que le Ministre a passé toute la journée d’hier, à rédiger un rapport pour que le Maire de Dakar soit récusé. Nous sommes dans quel pays ? Je considère cela comme une opération de liquidation humaine », serine le Maire de Cheikh Gueye.



« Comment on peut révoquer quelqu’un, dont la condamnation n’est pas définitive ? C’est inacceptable », martèle l’adjoint au Maire de la ville de Dakar. « Nous ferons face et, nous nous battrons. Khalifa Sall n’a pas été nommé par décret, il a été élu en 2009 et réélu en 20104 par la population de Dakar et, la population de Dakar dira son sentiment par rapport à cette situation », conclut Cheikh Gueye.



L’As