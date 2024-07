Cheikh Guèye au secours des élus de Taxawu: «On ne peut pas jeter l’anathème sur certains maires…»

Le maire de Derklé, proche de Khalifa Sall, s’en mêle. Cheikh Guèye soutient l’édile de Colobane et d’autres élus dans leurs opérations de déguerpissement. «Aucune autorité locale ne peut engager des opérations sans se référer aux acteurs concernés, en l’occurrence l’autorité administrative. Donc, vouloir politiser et jeter l’anathème sur certains maires ne me semble pas très pertinent», a-t-il dit ce lundi sur Rfm. Avant d’ajouter : «Je rappelle que ces maires ont été investis sous la bannière de Yewwi askan wi. Donc, je ne fais pas de distinguo entre un maire de Taxawu, un maire de Pastef ou de Benno. Je connais des maires de militants de Pastef qui ont eu à initier de telles actions que je magnifie et à qui je manifeste ma solidarité en tant que maire. On ne peut plus continuer de laisser faire, avec tout le respect que j’ai pour les commerçants. Nos villes sont déconfigurées.»