Cheikh Guèye, ex-consul et responsable Bby à Diourbel: "C’est une grossière erreur de choisir Malick Fall pour piloter Bby pour les Législatives» Le choix du Président Macky Sall de mettre à la tête de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), le maire de Diourbel, Malick Fall, pour diriger le parrainage pour les prochaines Législatives dans la zone, n’agrée pas Cheikh Guèye, l’ancien consul du Sénégal en Arabie saoudite. Ce dernier refuse de se ranger derrière Malick Fall. Entretien avec "L’As".

En tant que membre de la coalition Bby à Diourbel, comment appréciez-vous le choix de Malick Fall pour diriger le parrainage en perspective des prochaines Législatives à Diourbel ?



J’estime que c’est une grossière erreur de Macky Sall de choisir le maire Malick Fall pour piloter Bby à Diourbel pour les Législatives. En ma qualité de président du mouvement Alliance pour le Développement de Diourbel (Add), j’étais dans la coalition Bby aux dernières élections locales lors desquelles, j’étais le directeur de campagne du candidat Moustapha Guèye pour le département.



Macky Sall n’aurait pas dû nous imposer Malick Fall. Il devait plutôt se concerter avec la base, pour savoir qui doit conduire le parrainage à Diourbel. Je peux d’ores et déjà dire que le fait de nous imposer Malick Fall, ne marchera pas. Personnellement, je ne vais jamais accepter que Malick Fall me dirige. D’ailleurs, je déclare ma candidature pour les Législatives. Je suis en pourparlers avec d’autres coalitions, parce qu’il est hors de question que je me range derrière Malick Fall.



Comment Macky Sall peut-il nous imposer quelqu’un qui nous a combattus ? Pendant la campagne pour les Locales, il disait que celui qui vote la liste de Bby, est d’accord avec Macky Sall qui fait la promotion de l’homosexualité au Sénégal. Cette vidéo qui fait le buzz, circule partout dans le monde. C’est pour cela qu’il a remporté les élections. Macky Sall ne respecte pas les responsables de Bby à Diourbel. Le Président Macky Sall risque d’être très déçu parce que Malick Fall est trop versatile et les Diourbellois ne vont plus le suivre



Dans ce cas, êtes-vous d'accord avec certains de vos camarades dans Bby qui menacent de faire un vote-sanction ?



Ils ont parfaitement raison, et je suis tout à fait d’accord avec eux, parce que Malick Fall n’est pas plus représentatif que nous. Il a utilisé une arme non conventionnelle, en déclarant que Macky Sall fait la promotion de l’homosexualité. C’est ce qui lui a permis de gagner la mairie de Diourbel. Je fais partie de ceux qui menacent d’aller dans d’autres listes si Macky Sall nous impose Malick Fall. Personne ne va le suivre, parce qu’il n’est pas une référence à Diourbel.



Vous étiez le directeur de campagne de Moustapha Guèye pour le département aux Locales. Comment appréciez-vous la sortie de Saër Diop, qualifiant Dame Diop et Moustapha Guèye de duo perdant ?



Saër Diop est un ami que je respecte beaucoup. Mais il doit savoir raison garder. Cette défaite est collective et nous la partageons tous autant que nous sommes. Lui, était le directeur de campagne du ministre Dame Diop pour la commune, et moi, celui du Directeur général Moustapha Guèye pour le département. Si aujourd’hui, il veut imputer cet échec à Dame Diop ou à Moustapha Guèye, ce serait une aberration. Nous avons battu campagne pour le Benno Bokk Yakaar et nous avons perdu. Il faut que nous ayons un esprit sportif. Je suis convaincu que chacun de nous a fait ce qu’il devait faire lors des Locales. Il nous faut faire une rétrospection et voir ce qui ne va pas et rectifier le tir.



Le Président Macky Sall doit convoquer le plus rapidement, tous les responsables de Diourbel au Palais. C’est à lui d’instaurer cette discussion. La seule personne qui puisse régler le problème de l’Apr et du Bby à Diourbel, c’est le Président Macky Sall. Il n’a jamais reçu au palais de la République les responsables de Bby. Et pourtant, il se déplace un peu partout à travers le pays sauf à Diourbel. Même pour ses visites privées et personnelles, Macky Sall saute délibérément Diourbel. On ne peut pas le comprendre. C’est à lui de remettre les pendules à l’heure, rde égler les problèmes et de trouver des solutions. S’il ne le fait pas, il y aura alors toujours cette désunion dont vous parlez. C’est comme une armée mexicaine. Chacun a ses ambitions personnelles, qu’il veut assouvir.

