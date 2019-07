Cheikh Guèye : « il faut renégocier les contrats dans l’intérêt des populations » Le maire de Dieupeul Derklé, Cheikh Guèye a répondu à l’appel de la plateforme Aar Li Nu Bokk, ce samedi sur le boulevard du centenaire.

« Quand le peuple appelle, il faut répondre présent, c’est pourquoi je suis là. Il faut se mobiliser pour qu’on ne gaspille pas nos ressources naturelles. Il faut renégocier ces contrats dans l’intérêt des populations. La santé, l’éducation, et tous les secteurs ont besoin de l’argent du pétrole et du gaz ».



Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 18:24



