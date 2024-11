Cheikh Issa Sall: "Mamadou Moustapha Bâ a marqué notre nation, par son engagement et sa vision pour le bien commun"

"C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances du Sénégal. Un homme d’une rare intégrité et d’un dévouement sans faille, Mamadou Moustapha Bâ a marqué notre nation, par son engagement et sa vision pour le bien commun.



En cette douloureuse circonstance, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l’ont connu et apprécié. Que son âme repose en paix et que son exemple continue d’inspirer ceux qui œuvrent pour le développement de notre pays".















Cheikh Issa Sall



