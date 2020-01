Cheikh Kanté: « Quiconque osera me parler de fautes au Port, sera…»

L’ancien directeur général du Port autonome de Dakar, Cheikh Kanté, hausse le ton et met en garde ses détracteurs qui dressent un tableau sombre de sa gestion dans cette boite.



«Ceux qui se sont hasardés à m’attaquer sur ce champ-là, je les ai traduits en justice et ils ont automatiquement perdu. Quiconque aura le courage de se présenter devant moi pour me parler de fautes que j’ai commises durant l’exercice de mes fonctions, répondra au tribunal », a-t-il prévenu, ce jeudi, lors de la revue annuelle des projets du Plan Sénégal émergent (Pse).



Kanté estime que le port de Dakar, actuellement dirigé par Aboubakr Sadikh Bèye, est en train d’avoir une très bonne respiration.



«J’ai fait 5 ans au port de Dakar et j’ai laissé à l’actuel directeur un port en très bonne santé. De 2012 à 2017, je n’ai fait que des bénéfices et je n’ai commis aucune faute de gestion», s’est-il par ailleurs réjoui.

