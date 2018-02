Cheikh Kanté, ministre en charge du PSE: "Macky Sall peut ne pas aller voter, en 2019"

Réélire le chef de l'Etat dès le premier tour. C'est l'ambition du Dr Cheikh Kanté, ministre en charge du Suivi du Plan Sénégal émergent, selon le journal "L'Observateur". Pour matérialiser son souhait, M. Kanté a entamé une tournée dans les foyers religieux de Kaolack pour recueillir des prières. Après Touba Ndorong, Leona Kanene , Cheikh Kanté s'est rendu à Leona Niassène, où il a été accueilli par le nouveau Khalife de la famille de Cheikh Tidjane Oumaima Niass. Ce dernier, satisfait des efforts du chef de l'Etat pour la modernisation de la cité de El hadj Abdoulaye Niass, a rassuré le ministre sur la réélection de Macky Sall en 2019.



"C'est une affaire de cartes, et Macky Sall en a beaucoup. Il peut même ne pas aller voter. Avec la bénédiction divine, il sera réélu. N'ayez crainte. Il y a beaucoup de choses qui jouent en sa faveur. Que ce soit au premier ou au second tour, Macky Sall aura un second mandat", rassure-t-il son hôte.



Cheikh Kanté s'est réjoui de ces assurances. Il a promis de donner une tente pour la ziarra de la famille, prévue pour bientôt. Après les prières, le ministre a pris congé de la famille de Léona pour se rendre à Médina Baye auprès de Cheikh Ahmed Tidjane Ibrahima Niass, qui a réitéré son soutien au chef de l'Etat.

