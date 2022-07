Cheikh Mahi Ibrahima Niass, khalife des Niassènes : «Le président de la République mérite le respect»

Même si la prière de l’Aïd Al Adha a été confiée à l’imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé, le Khalife Cheikh Mahi Ibrahima Niass s’est néanmoins adressé aux fidèles musulmans, comme il est de coutume, à la fin de la prière.



Selon "Le Quotidien", lors de son sermon de la Tabaski ce dimanche, Cheikh Mahi Ibrahima Niass a lancé un appel à préserver l’intérêt supérieur de la Nation. Son message s’est porté sur la crise que traverse le pays, à travers la recrudescence de la violence ou encore la situation politique inquiétante. « Ces derniers temps, nous notons une série de violences dans notre pays, provenant surtout de l’arène politique. La course pour l’accession au pouvoir ne doit pas amener les uns et les autres, à user d’actes violents au détriment de la population », a-t-il avancé.



« On doit bannir toutes les formes de violence pour l’intérêt supérieur du Sénégal. Les prétendants au pouvoir sont obligés de se conformer aux valeurs intrinsèques qui font de notre pays, l’une des nations les plus respectées au monde », a-t-il prié dans l’enceinte pleine à craquer.



Le patriarche a invité tout un chacun à cultiver la paix. « Il faut respecter le pouvoir, car personne ne peut se battre contre l’Etat. Il est au-dessus et a tous les moyens de répression. Le Président de la République mérite le respect, car il va tôt ou tard quitter le pouvoir », a ajouté le guide religieux.