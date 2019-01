Cheikh Mbacké Bara Dolli à Niass: « je me demande bien si vous craignez le bon Dieu »

L'installation des remplaçants de Khalifa Sall et feu Ndiassé Ka a soulevé une vive tension à l’Assemblée nationale entre la mouvance présidentielle et l’opposition.



En effet, le fait que le défunt parlementaire Ndiassé Ka soit remplacé par une femme n’enchante pas le député libéral, Cheikh Mbacké Bara Dolli. D’après, lui si l’on se fie au code électoral, Ndiassé Ka devrait être remplacé par un homme et non par une femme. «L’article 150 du code électoral est très clair à ce sujet. Je me demande bien si vous craignez le bon Dieu. Comment peut-on fouler aux pieds toutes les dispositions de la loi en exerçant une injustice sans précèdent sur vos adversaires, tout en ayant l’esprit tranquille ? », fulmine Cheikh Mbacké Bara Dolli.













Les Echos

