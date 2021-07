Cheikh Mbacké Bara Dolly: "Je ne recherche pas le buzz comme Me El Hadji Diouf, je suis le meilleur" Le député de l'opposition Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly est revenu à la charge, estimant être le meilleur parlementaire de la 13e Législature.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juillet 2021 à 14:25 | | 0 commentaire(s)|

" Je suis devenu une star dans ce pays, c'est pourquoi je ne peux plus sortir la journée. Je fais mes courses la nuit. Partout où je passe, les gens sortent pour m'acclamer, pour le travail que je fais au niveau de l'Assemblée nationale ", a déclaré le responsable de Bokk Gis-Gis, lors de l'émission "Confrontation".



" J'ai été élu meilleur député en 2020 et j'ai même présenté le prix à Serigne Mountakha Mbacké qui m'a encouragé ", a ajouté le marabout politicien, précisant, toutefois, ne pas se comparer à Me El Hadj Diouf, qui s'est toujours réclamé " député du peuple ".



Ce dernier, dit-il, " est à la recherche du buzz, c'est moi le vrai député du peuple que je représente dignement à l'Assemblée nationale ".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos