Cheikh Ndoye: «Même avant la Coupe du Monde, je voulais revenir ici»

Cheikh Ndoye a effectué son retour à Angers sous forme de prêt jeudi, informe le club. Il sera lié pour trois saisons avec Angers.

« Je suis tellement heureux que je n’ai pas de mots, je suis content de revoir tout le monde, c’est bon de rentrer chez soi », confie Cheikh ndoye en point de presse.



Transféré à Birmingham en Juillet 2017, Cheikh Ndoye n’aura duré qu’une saison en deuxième division anglaise. « Même avant la Coupe du Monde, je voulais revenir ici, j’ai passé une saison compliquée avec 3 coachs différents mais je suis toujours resté professionnel et positif », martèle Cheikh Ndoye.



En deux saisons passées à Angers, Cheikh Ndoye totalise 14 buts et 9 passes décisives. « Je sais que le club et les supporters comptent sur moi, je sais ce que je dois faire », conclut-il.



Si les dirigeants ont accepté ce ‘‘come back’’, cela signifie qu’ils comptent toujours sur l’ex-joueur de D2 Angleterre. Cheikh Ndoye devrait également reprendre le brassard de capitaine.