Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye déférés

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Septembre 2022

Le professeur Cheikh Oumar Diagne et l’activiste Abdou Karim Guèye viennent d’être déférés au parquet. Auditionnés hier à la Division des investigations criminelles (Dic), ils ont été placés en garde à vue pour «diffusion de fausses nouvelles ».



D'aprés les informations de Libération online, ils seront édifiés sur leur sort dans les prochaines heures. A noter que tous les deux sont défendus par Me Cheikh Koureissi Ba qui a confirmé leur déferrement à Libération online.

Ndèye Fatou Kébé