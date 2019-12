Cheikh Oumar Hanne: « 49 000 étudiants déjà orientés dans les établissements publics »

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation renseigne que 49 mille nouveaux bacheliers sur les 54 mille demandeurs, sont déjà orientés.



« A ce jour 7 décembre, nous avons orienté 49 000 étudiants sur les 54 000 qui ont demandé à être orientés dans les établissements publics. Et ils ont jusqu’au 10 décembre pour valider », a-t-il déclaré hier, lors du vote du budget de son ministère.



Le ministre explique en outre que parmi les 4 mille restants, les 1000 ont un bac Arabe. « Les 3 mille autres avaient demandé des filières qui ne sont pas compétitives. Mais, d’ici le 10 décembre 2019, il y aura des bacheliers qui n’auront pas validé, les places vacantes leur seront redistribuées », a-t-il rassuré.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos