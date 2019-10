Cheikh Oumar Hanne: « L’Etat du Sénégal doit verser une enveloppe de 29 milliards de FCfa aux entreprises »

« L’Etat du Sénégal doit verser aux entreprises, une enveloppe 29 milliards de F CFA pour la finition des chantiers engagés dans les universités ». C’est ce qu’a fait savoir le ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation Cheikh Oumar Hanne, qui était en visite mercredi à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, au sud du Sénégal.



Pour le cas de l’université de Ziguinchor, il a estimé que d’ici la fin de l’année, les chantiers connaîtront des avancées. « Déjà, pour l’année universitaire en cours, l’Etat a pris l’engagement de dégager 6 milliards F CFA pour accélérer les travaux de certaines infrastructures pour faciliter l’accueil des nouveaux bacheliers », a affirmé M. Hanne.



Ainsi, le ministre a invité les entrepreneurs à « échelonner » les finitions, et a demandé aux services techniques et au gouverneur de la région, à veiller au respect des engagements pris par ces entrepreneurs.

