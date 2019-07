Cheikh Sadhibou Bâ accuse le maire de Médina Sabakh, de détournement et menace de saisir l'Ofnac

Le candidat déclaré à la mairie de Médina Sabakh à l’occasion des prochaines élections locales, Cheikh Sadhibou Bâ a fait un réquisitoire sévère contre l’actuel maire, Ousmane Guèye.



Face à la presse, le président du mouvement «Samm sa momel» a dénoncé «la gabegie érigée en règle par le maire Ousmane Guèye et son équipe ». « C’est à Médina Sabakh qu’on voit un maire encaisser la coquette somme de 10 millions de francs pour secourir les indigents à la veille de la Tabaski ou de la Korité et qui les distribue à des fonctionnaires qui sont entièrement pris en charge par les frais de l’Etat. Au lieu de penser à ceux qui n’ont pas la possibilité de joindre les deux bouts. Je crois que les secours pour les indigents, c’est destiné à cette catégorie», soutient Sadhibou Bâ.



« Si le maire continue de se servir ainsi de l’argent du contribuable, à la prochaine Tabaski, nous allons saisir l’Ofnac pour fait de corruption avérée. J’adresserai une lettre au payeur départemental, au préfet et au gouverneur ainsi qu’au sous-préfet de Médina Sabakh», indique-t-il.











