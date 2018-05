Cheikh Sadibou Fall: « Le retour de Karim ne dépend que de lui»

Interpellé sur la question du retour de Karim Wade au Sénégal pour les élections présidentielles, Cheikh Sadibou Fall, membre du comité directeur du Pds, déclare qu’il ne dépend que de Karim Wade, qui a les moyens de revenir.



« Il était au Qatar par la volonté du régime de Macky Sall. Mais dans toutes les prisons, on peut arriver à se libérer. Il a les moyens de quitter le Qatar, ce qu’il fera », a-t-il soutenu en marge d’un entretien entretenu avec le Journal Le Quotidien.



Selon Sadibou Fall, le retour de Karim Wade, sera certainement après le ramadan. Abordant la question de l’élection présidentielle 2019, M. Sall soutient que « pour battre Macky Sall, il faut 2 ou 3 pôles de l’opposition au second tour. L’essentiel, c’est de faire partir ce régime finissant. On voit aujourd’hui les problèmes au sein de l’Apr avec les cas Moustapha Cissé Lô et Alioune Badara Cissé. » Et d’ajouter: « le problème de l’Apr, c’est Macky Sall. Ceux qui se sont battus avec lui, se retrouvent complètement marginalisés à cause de ces transhumants qui viennent du Pds. Je les appelle les petits ruminants ».