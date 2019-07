Cheikh Sarr: « il y a eu un consensus sur le report des élections locales » Le report des élections locales a été décidé à la suite d’une réunion dans le cadre du Dialogue national, ce mardi. Représentant de la majorité, Cheikh Sarr a déclaré qu’« il y a eu un consensus autour de la question ».

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

« Ce sont les non-alignés qui ont d’abord fait la proposition. Ensuite, la société civile, l’opposition et la majorité ont adhéré », a dit Cheikh Sarr sur la RFM.



« Cela va nous permettre d’évaluer le processus électoral et de faire un audit du fichier électoral. Maintenant, nous allons poursuivre les discussions pour voir combien de temps cela nous prendra et fixer les dates de prochaines élections », a encore dit Chiekh Sarr.

