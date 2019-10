Cheikh Seck : « je vais introduire une proposition de loi pour contraindre les députés à répondre aux convocations de l’Assemblée » Le président de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards, ne digère pas du tout l’attitude du député Ousmane Sonko qui a refusé de déférer à la convocation de la commission.

Dimanche 13 Octobre 2019

« Je vais introduire une proposition de loi pour contraindre les députés et les sénégalais à déférer à la convocation de l’Assemblée nationale », a déclaré, en effet, Cheikh Seck dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.

« Ousmane Sonko doit se respecter et respecter les sénégalais », a-t-il ajouté. Selon le député, « l’Assemblée nationale n’a pas chercher à blanchir Mamour Diallo, mais juste répondre à une commande qui était de savoir si 94 milliards FCFA ont été détourné par Mamour Diallo. Et une des conclusions est qu’il n’y a pas eu détournement, puisque l’argent dont parle Sonko n’a jamais été décaissé ».



