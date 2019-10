Cheikh Seck : « le HCCT revient forcément à Aminata Mbengue Ndiaye Le député du parti socialiste, Cheikh Seck estime que le Haut conseil des collectivités locales et territoriales (HCCT) revient forcément à Aminata Mbengue qui a succédé à feu Ousmane Tanor Dieng au poste de premier secrétaire du Ps.

« Le HCCT revient forcément à Aminata Mbengue Ndiaye », a en effet, déclaré Cheikh Seck ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la RFM. Selon le maire de Ndindy, il y va du « respect de l’accord entre Macky Sall et Ousmane Tanor Dieng. Un accord bien négocié par Ousmane Tanor Dieng, même s’il n’y avait pas d’écrits », a dit Cheikh Seck.

Sous ce rapport, estime Cheikh Seck, le poste ministériel actuellement occupé par Aminata Mbengue revient au Ps si le premier secrétaire du Ps hérite du HCCT.

Toutefois, prévient Cheikh Seck, « le contraire mettrait beaucoup d’interrogations dans nos mémoires ». Et d’ajouter, le cas échéant, « nous apprécierons et jugerons la situation ».



