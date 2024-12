Cheikh Seck, le méchoui stratégique pour prendre les rênes de la FSF Sous le prétexte d’une rencontre conviviale autour d’un méchoui, Cheikh Seck, ancien gardien de buts emblématique, orchestre discrètement une offensive politique, pour prendre la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Une manœuvre habile qui vise à écarter Me Augustin Senghor, le président en exercice, en favorisant l’émergence d’un consensus stratégique.



Un rassemblement sous couvert de convivialité

Hier soir, dans sa résidence à Saly, Cheikh Seck a réuni plusieurs figures influentes du football sénégalais, autour d’un méchoui. Si l’ambiance semblait détendue, les discussions ont porté sur des enjeux bien plus sérieux : tracer les contours d’une stratégie qui empêcherait Augustin Senghor de briguer un nouveau mandat. Cette rencontre, initiée par Abdoulaye Saydou Sow, a rassemblé des personnalités telles que Kosso Diané (Kaolack), Seydou Sané (Ziguinchor), Omar Samb (Diourbel), Amara Traoré (Saint-Louis) et Joe Samba, candidat à la présidence de la Ligue de Dakar.



Le consensus comme arme stratégique

Après plusieurs heures de débats, l’idée d’un « consensus fort » a été adoptée. L’objectif est clair : éviter une élection compétitive et garantir une transition apaisée, tout en plaçant Cheikh Seck en position favorable, pour prendre la tête de la FSF. Un comité de pilotage a été constitué pour porter ce projet, incluant Kosso Diané, Seydou Sané, Omar Samb et Amara Traoré. Ces derniers ont pour mission de convaincre les acteurs clés du football sénégalais, d’adhérer à cette démarche.



Augustin Senghor, la cible principale

Le message implicite de cette réunion, est sans équivoque : Augustin Senghor doit être mis hors-jeu. Plusieurs membres influents de la FSF, connus pour leur proximité avec le président en exercice, n’ont pas été conviés, notamment Elimane Lam, Pape Sidy Lô (Thiès) ou encore Malick Thiam (Dakar). Cette exclusion traduit une volonté de verrouiller les soutiens autour d’un nouveau leadership.



Cheikh Seck, un candidat discret mais ambitieux

Alors que les préparatifs pour l’élection de 2025 s’intensifient, Cheikh Seck se positionne subtilement comme un candidat de consensus. Sa capacité à rassembler, combinée à l’influence d’Abdoulaye Saydou Sow, lui offre une position stratégique. En jouant sur l’unité et la stabilité, il cherche à séduire les acteurs du football sénégalais, tout en consolidant son emprise sur la dynamique électorale.



Un contexte opportun pour manœuvrer

Avec la fédération focalisée sur la nomination du futur sélectionneur national, cette période d’accalmie semble propice aux manœuvres politiques. Cheikh Seck et ses alliés en profitent pour avancer leurs pions en silence, tissant une toile qui pourrait bouleverser l’échiquier du football sénégalais.



Cette stratégie autour d’un méchoui, symbolise une nouvelle approche dans les batailles électorales à la FSF : derrière une façade conviviale, des ambitions bien tranchées se dessinent, promettant une élection 2025 pleine de rebondissements.













