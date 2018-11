Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy (RTA): L'adhérence perpétuelle à l’amour muhammadien

Au Nom d’Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux



Mon Dieu ! Accorde ta bénédiction à notre Seigneur Mohammed (ﷺ) qui a ouvert ce qui était clos, qui a clos ce qui a précédé, le Défenseur de la Vérité par la Vérité, le Guide du droit chemin, ainsi qu’à sa famille suivant sa valeur et l’estimation de son ultime dignité.



Il est dans une Adhérence de son être Tout Entier aux états du Prophète (Paix et salut d'Allah sur lui),



Il actualise en Permanence la Forme et la Réalité Intime du Prophète Muhammad (Paix et Salut d'Allah sur lui)



Il est dans l'Extinction du Point éternel, dans le Secret de l'Essence Muhammadienne,



Aux Confluents des Deux Mers Majma Al Bahrayni,



Simple et Composé, Enveloppant et Enveloppé, Apparent et Caché,



Il est dans cette Fidélité au Modèle Excellent,



Dans une Identification Complète de la Fonction Muhammadienne,



Son Privilège Muhammadien est dans cette Absence de Voile vis à vis de l'Envoyé de Dieu (Paix et Salut d'Allah sur lui),



Une Faveur éminente, Une Relation Immédiate,



La Jonction des 2 Nuns, dans l'Océan des âmes, des Secrets et de la Lumière des Lumières,



Luminaire Des Sphères Célestes et Terrestres, baignant dans les Fleuves de L'Humilité,



Dans le Joyau du Plérome Suprême, sur l'Isthme du Corail et de l'émeraude,



Dans l'Océan des Vérités englobant la Lumière Primordiale des Lettres, des Points comprimés dans les Essences,



Il est dans cet "état d'Enfance", c'est celui que le Coran décrit en ces Termes :



"Et Allah vous a fait sortir des Ventres de vos Mères, dénués de tout Savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les Coeurs, afin que vous soyez reconnaissant."



Il ne choisit pas les Mots à cet Instant Précis, il n'a pas à choisir,



Tout Surgit, dans la Nudité de son Esprit, de la Lettre même du Discours Divin,



Il est Témoin, il obtient la Connaissance de la Wilaya,



Le Point de départ menant au Rang de la Khilafa



Il contemple alors le Monde éperdu D'Amour,



Son Coeur est Attentif à chaque Lettre, à chaque Son de L'Existence,



Il accueille dans son immédiateté une Pluie d'étoiles sans Nombre,



Chaque Jour est une Naissance sous la Protection d'Al Wahid,



Il entend le Son Originel, cette Révélation qui ne cessera Jamais,



Une Adhérence Perpétuelle à l'Amour Muhammadien pour l'éternité.



Ces faibles mots vous parviennent de la part de votre pauvre serviteur illettré, ignorant, entièrement Soumis, Respectueux et Résigné, Craintif, Incomplet et Instable, Inconnu, Méconnu, Insignifiant, Nécessiteux auprès de son Seigneur celui qui embrasse la Poussière de vos nobles Sandales, celui qui pose sa joue sous vos marches



Shaykh Seydi El Hadj Malick Sy Djamil





Asfiyahi.Org