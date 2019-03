Cheikh T. Ndiaye, SG Union régionale du RSD/TDS : « Macky Sall doit présenter ses excuses aux casamançais »

Les partisans de Robert Sagna dans la région de Thiès attendent des excuses du Président Macky Sall aux casamançais, après que Moustapha Cissé Lô les a traité de rebelles.



« On demande au Président Sall de s’adresser aux Sénégalais, pour s’excuser des propos tenus par Moustapha Cissé Lô à l’encontre de la communauté Diola. Nous l’avons tous entendu traiter les casamançais de rebelles. Personne n’a pipé un mot. Ces propos ont impacté sur les résultats du scrutin présidentielle en Casamance et dans les autres localités où il y a des communautés diolas », a informé le secrétaire général de l’Union régionale du RSD/TDS, Cheikh Tidiane Ndiaye.















L’Observateur

