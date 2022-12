Cheikh Thiam «Ambassadeur» : «Macky Sall est un bon Président mais il doit partir à temps» Le coordonnateur du mouvement «Ma Reew, degg, doggu 3D», Cheikh Thiam «Ambassadeur», met les petits plats dans les grands. Il s'invite dans le débat politique, non sans asséner ses quatre vérités. À l'en croire, le Président Macky Sall doit savoir partir à temps, en sortant par la grande porte.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Décembre 2022 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons eu la chance de parcourir une trentaine de pays africains. Mais nous reconnaissons que le Sénégal a fait des avancées notoires sur tous les plans. Aujourd'hui, que ce soit sur le plan des infrastructures, de la santé, de l'éducation, entre autres, il faut relever que notre pays est sur la bonne voie », soutient M. Thiam.



« De tous les Présidents qui se sont succédé à la tête du Sénégal, Macky Sall est le meilleur, mais cela ne veut pas dire que nous sommes contents de lui. Il doit savoir que tôt ou tard, il partira et je pense qu’en 2024, il va partir », soupire Cheikh Thiam.



Mais son inquiétude réside sur les potentiels successeurs de Macky Sall. En marge d'un entretien, il est aussi revenu sur les objectifs de son mouvement «Ma Reew, degg, doggu 3D», qu'il compte lancer très prochainement. C'est un mouvement composé de Sénégalais de l’extérieur. Ils veulent participer au développement du pays, en le mettant sur les rampes de l'émergence.



« Ma Reew 3D» est un mouvement mis en place par des Sénégalais qui ne sont intéressés que par le développement du Sénégal. Tout le monde sait que les Sénégalais de l’extérieur jouent un rôle important dans l’économie du pays. Chaque année, nous envoyons des milliards au Sénégal. C'est pourquoi, nous avons décidé maintenant, de prendre notre destin en main pour mettre les pays sur les rampes de l’émergence », explique Cheikh Thiam.



« Nous voulons rappeler aussi que ce mouvement n’est pas seulement réservé aux Sénégalais de la diaspora. Il est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent se débarrasser de ces hommes politiques, qui sont en train de piller les deniers publics du Sénégal ».



Revenant sur les incidents survenus à l'Assemblée nationale le 1er décembre dernier, le coordonnateur du mouvement «Ma Reew 3D» a exprimé toute sa peine et son amertume. Il a dénoncé avec vigueur cette rixe, arguant que ce sont des incidents qui sont «indignes» d'un représentant du peuple.













Tribune





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook