Cheikh Tidiane Dièye, Aar Li Nu Bokk : « avec ou sans autorisation, nous allons manifester, demain » La plateforme Aar Li Nu Bokk est déterminée à manifester demain samedi, quelle que soit la décision du préfet de Dakar, d’accorder ou d’interdire leur rassemblement.

« Nous avons déposé notre demande à bonne date. A la préfecture, ils nous ont dit qu’une organisation qui s’appelle Samm Sama Rew a aussi décidé de manifester ce vendredi. Pour éviter toute confrontation, nous leur avons laissé cette date et retenu le samedi pour notre rassemblement.



Et au niveau même de la préfecture, ils nous ont dit que le samedi est libre. Donc, je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas manifester », a déclaré le coordonnateur de la plateforme, Cheikh Tidiane Dièye sur la RFM.



Plusieurs organisations dont celle des transporteurs, dirigée par Gora Khouma, ont décidé de manifester ce vendredi à Dakar.

