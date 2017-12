Cheikh Tidiane Gadio parle du soutien de Macky Sall: "Je suis au courant de l’instruction… "

Au lendemain de l’arrestation de Cheikh Tidiane Gadio, le Président Macky Sall a instruit les autorités diplomatiques du Sénégal à New-York pour lui apporter «toute l’assistance nécessaire». Et d’après l’As, l’ancien ministre des Affaires étrangères a reçu mercredi dernier, la visite du Consul général El hadj Ndao et de ses collègues, venus s’enquérir de ses conditions de détention, mais aussi lui apporter le soutien de l’Etat. Une visite qu’il a bien appréciée. «Je suis au courant de l’instruction du chef de l’Etat et j’apprécie à sa juste valeur le soutien de l’Etat à mon endroit», a-t-il déclaré s’adressant à ses hôtes.



Cheikh Tidiane Gadio a été arrêté le vendredi 24 novembre, à New York et présenté à un juge qui a ordonné sa détention. Il est accusé d’avoir versé des pots-de-vin pendant plusieurs années, à plusieurs hauts responsables au Tchad, dont le président Idriss Deby, afin d'obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise.



C’est mardi dernier qu’il a obtenu hier, une liberté provisoire, après avoir versé une caution dont le montant a été fixé à un million de dollars, soit 550 millions de FCfa.



Cheikh Tidiane Gadio s’est installé dans la maison de son épouse au Maryland, conformément aux prescriptions de son assignation à résidence.



Selon le journal, cette dernière a quitté l’Amérique pour laisser la place à sa fille Khady Gadio, (qui) devrait s’occuper de son père en attendant son procès le juge, le 18 décembre prochain. Le journal signale, citant le document fixant les conditions de son assignation, que l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise est soumis à un régime contraignant.



Cheikh Tidiane Gadio ne peut même pas rendre visite ni à son avocat encore moins à ses amis. En plus du bracelet électronique, il doit être joignable à chaque fois que de besoin sur une ligne téléphonique fixe installée dans la maison.