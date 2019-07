Cheikh Tidiane Seck, (PDS) sur les Locales: « nous n’excluons pas une alliance avec l’Apr Le Pds, dans un communiqué rendu public récemment, a encouragé les alliances avec d’autres partis en direction des prochaines élections locales selon les sensibilités et à condition que le liste soit conduite par le Pds. Ce que confirme Cheikh Tidiane Seck, le coordonnateur des cadres libéraux.

« Il faut d’abord que la liste soit une liste du Pds et faire des alliances avec des partis politiques qui se retrouvent dans notre philosophie : principalement, les partis de l’opposition », a-t-il confié à L’Observateur.



Toutefois, pousuit-il, « tous les partis sont les bienvenus, s’ils se retrouvent dans notre démarche. Nous n’excluons pas des alliances avec l’Alliance pour la République (majorité au pouvoir). Ceux qui se sentent plus proches du Pds seront intégrés, à condition qu’ils acceptent d’aller sous la bannière du Sopi ».

