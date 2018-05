Cheikh Tidiane Sy, Fabouly Gaye et Bass Kébé lâchent Wade....pour Samuel Sarr

Lundi 28 Mai 2018

L’ancien ministre de la Justice, du régime de Wade, Cheikh Tidiane Sy, a quitté le Parti démocratique Sénégalais (Pds) pour rejoindre, Samuel Sarr, ministre de l’Energie du régime précédent, selon le quotidien les «Echos».



D’après le journal, Cheikh Tidiane Sy l’a fait, en même temps que Mamadou Bassirou Kébé et Fabouly Gaye, respectivement responsable à Guiguinéo et Kolda. Ils avancent qu’ils partagent « la même ambition pour le Sénégal » avec l’ancien ministre de l’Energie. D’ailleurs, ils ont pris part à la déclaration de candidature de Samuel Sarr à la présidentielle de 2019.

